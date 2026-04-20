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Trofeo Coppa ItaliaGetty Images
Michael Baldoin

La finale di Coppa Italia può cambiare sede: possibile addio all’Olimpico se sarà Como-Atalanta

Coppa Italia

Ordine pubblico, logistica e incassi: il regolamento apre a uno spostamento dell’ultimo atto, dipenderà tutto dalle finaliste e dalla decisione della Lega Serie A.

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Due notti per decidere chi andrà fino in fondo e si giocherà il tutto per tutto nella finale di Coppa Italia.

Quest'anno, però, a differenza del passato si apre un tema che va oltre il campo: dove si giocherà la finale?

Inter-Como da una parte e Atalanta-Lazio dall’altra delineano uno scenario che potrebbe portare a una combinazione inedita e, soprattutto, a valutazioni extra sportive.

In particolare, l’eventuale finale Como-Atalanta potrebbe obbligare a cambiare la solita sede dell'Olimpico di Roma.

  • ORDINE PUBBLICO E LOGISTICA SOTTO LA LENTE

    Il primo nodo riguarda l’ordine pubblico.

    Due tifoserie, quelle di Como e Atalanta, geograficamente vicine e con rapporti storicamente complessi renderebbero delicata la gestione dei flussi verso Roma, sede tradizionale dell’atto finale.

    Non si tratterebbe solo di sicurezza allo stadio, ma anche di viabilità, trasporti e concentrazione dei tifosi nella stessa area urbana.

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  • COSA DICE IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento della Coppa Italia prevede che la finale si disputi “in linea di principio” allo Stadio Olimpico di Roma, ma lascia al Consiglio di Lega la possibilità di individuare un impianto alternativo in caso di esigenze organizzative o di sicurezza.

    Starà dunque alla Lega Calcio Serie A decidere se spostare o meno la sede della finale.

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  • LE ALTERNATIVE: DOVE SI PUÒ GIOCARE?

    Non dovesse disputarsi a Roma, è probabile che la finale venga spostata in uno stadio del nord Italia.

    Difficile la soluzione San Siro, per organizzazione e capienza, più probabili invece soluzioni come il Tardini di Parma o il MAPEI di Reggio Emilia, con quest'ultima soluzione già adottata nel 2020/21, quando la Juventus vinse in finale contro l'Atalanta.