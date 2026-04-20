La finale di Coppa Italia può cambiare sede: possibile addio all’Olimpico se sarà Como-Atalanta

Due notti per decidere chi andrà fino in fondo e si giocherà il tutto per tutto nella finale di Coppa Italia.
Quest'anno, però, a differenza del passato si apre un tema che va oltre il campo: dove si giocherà la finale?
Inter-Como da una parte e Atalanta-Lazio dall’altra delineano uno scenario che potrebbe portare a una combinazione inedita e, soprattutto, a valutazioni extra sportive.
In particolare, l’eventuale finale Como-Atalanta potrebbe obbligare a cambiare la solita sede dell'Olimpico di Roma.