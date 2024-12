Finale Coppa Intercontinentale Real Madrid-Pachuca dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia, MOLA o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Campionato mondiale per club

Il Real Madrid e i messicani del Pachuca si giocano la Coppa Intercontinentale in Qatar: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Real Madrid e Pachuca si sfidano nella finale della nuova Coppa Intercontinentale: in pratica si tratta del vecchio Mondiale per Club, anche se con una versione rivisitata e in ogni caso completamente diversa dal nuovo Mondiale, che si disputerà con cadenza quadriennale a partire dal 2025.

La squadra di Carlo Ancelotti si è qualificata di diritto alla finalissima: questo è quanto stabilito dal regolamento della competizione, che ha visto la partecipazione dei campioni delle sei coppe continentali (Europa, Sudamerica, Centro-Nordamerica, Asia, Oceania e Africa) nel 2024.

Il Pachuca ha invece eliminato due avversari lungo il proprio percorso verso la finale: prima i brasiliani del Botafogo, battuti con un netto 3-0, e poi gli egiziani dell'Al Ahly, sconfitti ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari.

In caso di parità di punteggio al 90', Real Madrid e Pachuca proseguiranno la gara ai supplementari, appunto, decidendo eventualmente la contesa ai calci di rigore.

Ecco dove vedere in tv e streaming la partita.