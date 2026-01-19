La finale di Coppa d'Africa ha ancora strascichi: Brahim Diaz si scusa, l'asciugamano di Mendy e il comunicato della Federcalcio marocchina

"Mi fa male l'anima. Ho sognato questo titolo per tutto l'amore che mi avete dato, per ogni messaggio, per ogni dimostrazione di affetto che mi ha fatto sentire come se non fossi solo. Ho combattuto con tutto quello che avevo, con il cuore prima. Ieri ho fallito, me ne assumo la piena responsabilità, e chiedo scusa dal profondo del cuore.

Sarà difficile rialzarmi, perché questa ferita non guarisce facilmente, ma ci proverò. Non per me, ma per il bene di tutti quelli che hanno creduto in me, e per tutti quelli che hanno sofferto con me.

Continuerò ad andare avanti finché un giorno potrò ricambiare tutto questo amore ed essere orgoglioso del popolo marocchino".