Finale Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid, cosa succede in caso di pareggio al 90': supplementari o rigori?

Borussia Dortmund e Real Madrid si sfidano a Wembley per la conquista della Champions League: ma cosa succede in caso di parità?

Borussia Dortmund contro Real Madrid: solo una alzerà la Champions League sotto il cielo londinese. I tedeschi vanno a caccia del secondo trionfo nella manifestazione dopo quello del 1997, gli spagnoli - dominatori dell'albo d'oro - del quindicesimo.

Il favoritismo va naturalmente al Real Madrid di Carlo Ancelotti: per il blasone, per la capacità di venir comunque fuori dalle situazioni più complicate, come dimostrato ai quarti di finale contro il Manchester City e poi in semifinale contro il Bayern.

Ma attenzione al Borussia Dortmund di Edin Terzic, che nonostante sia uscito immediatamente dalla corsa al titolo della Bundesliga in Champions League è migliorato strada facendo: i tedeschi sono riusciti ad eliminare avversari prestigiosi come Milan, Atletico Madrid e PSV e sperano nel colpaccio.

Insomma, nonostante il Real sia favorito a Wembley potrà accadere di tutto. Anche che le due squadre arrivino al 90' in una situazione di parità. Ma cosa accadrebbe in questo caso?