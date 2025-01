Finale Australian Open 2025, Sinner si assicura una cifra da urlo. Quanto guadagna, anche in caso di k.o contro Zverev: il montepremi

Milioni di euro per Sinner e Zverev nella finale dell'Australian Open 2025: vediamo quanto guadagnano i due tennisti in finale.

Jannik Sinner, nel giro di un anno, è diventato non solo uno dei tennisti più importanti del decennio, ma anche uno dei migliori sportivi italiani di tutti i tempi. Giocatore numero uno da battere, il 23enne di San Candido non ha solo ottenuto enormi successi, ma anche milioni di euro per le sue vittorie.

Il 2025, da questo punto di vista, si è aperto al meglio per Sinner, in finale contro Zverev nell'Australian Open di cui è Campione in carica. Approdando all'ultimo atto del torneo dopo aver superato Ben Shelton, il tennista italiano si è assicurato un montepremi a sette cifre.

Dopo aver guadagnato oltre sei milioni di euro nel 2024 in virtù dei vari montepremi dei tornei Grande Slam e non solo, Sinner si metterà in tasca una cifra enorme a Melbourne al termine della finale dell'Australian Open. Anche in caso di sconfitta.