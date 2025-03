Feyenoord-Groningen rinviata: richiesta accolta, la squadra di Van Persie potrà riposare tra le due sfide contro l'Inter

L'Eredivisie ha spostato ad aprile la gara del Feyenoord, che sabato non giocherà: era già accaduto nel 2022 prima di una sfida contro la Lazio.

Il nuovo Feyenoord di Robin van Persie, allenatore che ha preso il posto del tecnico a interim Pascal Bosschaart, ha iniziato con il freno a mano tirato: niente vittoria contro il NEC, che sabato è tornato a casa dal De Kuip con un preziosissimo 0-0.

Poi vai a guardare il calendario dei biancorossi di Rotterdam e scopri che, per un paio di settimane, scenderanno in campo soltanto in Champions League per il doppio confronto degli ottavi di finale contro l'Inter. Anche se l'Eredivisie non osserverà alcun weekend di riposo, in programma il 23 marzo per gli impegni delle nazionali.

Una partita il prossimo fine settimana, a dire il vero, il Feyenoord avrebbe dovuto disputarla contro il Groningen. Ma il match in questione è stato rinviato per permettere alla squadra di Van Persie di presentarsi nel migliore dei modi alle due sfide contro l'Inter.