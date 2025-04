Ferran Torres può trascinare il Barcellona al triplete: sostituisce Lewandowski e ha numeri impressionanti

L'indisponibilità del polacco per la finale della Copa del Rey è un duro colpo ma c'è pronto Ferran Torres e la sua mentalità da "squalo".

Ferran Torres ha cercato di colmare il vuoto lasciato in attacco dal Barcellona dall'infortunato Robert Lewandowski nella partita di Liga contro il Maiorca. Come prova, non è stata certo impressionante.

Il Barça ha vinto la partita grazie al gol di Dani Olmo nel secondo tempo, ma Torres non ha giocato particolarmente bene e ha ricevuto parecchie critiche per non aver dimostrato il killer instinct che ci si aspetta da un attaccante soprannominato "Lo Squalo".

Tuttavia, mentre un tempo una battuta d'arresto del genere avrebbe colpito duramente Torres, ora è un giocatore più forte. Di conseguenza, sarebbe una grande sorpresa se non avesse un'altra possibilità di sostituire Lewandowski nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. Perché se ha dimostrato qualcosa negli ultimi due anni, è che è un giocatore molto resiliente.