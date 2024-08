Fermin Lopez a rischio squalifica: postata la foto della partita vista con un sito pirata

Leggerezza del centrocampista del Barcellona, che poi si è affrettato a cancellare il tutto per rimediare all'errore commesso.

Fermin Lopez è da poco tornato a disposizione del Barcellona dopo qualche giorno di vacanza necessario per recuperare dalle fatiche delle Olimpiadi, dove ha conquistato la medaglia d'oro: il talento spagnolo ha potuto godere di un po' di tempo libero, in cui non ha fatto mancare il sostegno al proprio club.

Blaugrana vittoriosi in quel di Valencia all'esordio in Liga: 1-2 in rimonta grazie alla doppietta del solito Lewandowski, in risposta all'iniziale vantaggio firmato da Hugo Duro per i padroni di casa.

Fermin Lopez ha assistito all'incontro direttamente da casa sua, con tanto di leggerezza che potrebbe costargli qualche giornata di squalifica.