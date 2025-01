Il difensore della Juventus sarà titolare contro il Torino: una partita non come le altre visto il legame con i granata.

In attesa dei rinforzi in difesa, Thiago Motta ha delle certezze ed una di queste è rappresentata da Federico Gatti, titolarissimo della Juventus in questa stagione insieme a Kalulu, soprattutto dopo l'infortunio di Bremer.

Il difensore italiano scenderà in campo anche nel derby contro il Torino e per lui si tratta di una partita speciale. Al di là dell'importanza del derby infatti, Gatti ha avuto un passato nei granata.

Ma non solo perché tre anni fa era ad un passo dal giocare nella prima squadra del Torino ma la Juventus lo strappò superando la concorrenza dei granata. Una mossa che si è rivelata giusta visto come sono andate le cose e la crescita del giocatore in bianconero.