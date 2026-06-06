Federico Chiesa torna in Serie A? Dalla Juventus bis all'opzione Como, dal Milan a Napoli e Roma, a chi può servire

Federico Chiesa è uscito allo scoperto. Come del resto era lecito attendersi, dopo un biennio nel quale ha fatto più lo spettatore che il calciatore con la maglia del Liverpool.

"Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove - ha detto l'ex esterno della Juventus e della Nazionale in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell’ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli USA, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo".

E così, proprio come un anno fa e come pure in ogni finestra di mercato invernale, ecco che si torna a parlare di Chiesa in chiave Serie A. Quella Serie A in cui uno degli eroi del trionfo azzurro del 2021 si è prima messo in mostra alla Fiorentina, poi confermato alla Juventus.

Ma a chi farebbe davvero comodo Chiesa nel nostro campionato? Dalla Juventus al Napoli, passando per Roma, Milan e Como, ecco chi potrebbe davvero investire nel tentativo del suo recupero.