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Stefano Silvestri

Federico Chiesa torna in Serie A? Dalla Juventus bis all'opzione Como, dal Milan a Napoli e Roma, a chi può servire

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L'ex giocatore bianconero ha messo espressamente in dubbio la propria permanenza al Liverpool. Ma a chi farebbe comodo nel nostro campionato, a patto che si riduca l'ingaggio?

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Federico Chiesa è uscito allo scoperto. Come del resto era lecito attendersi, dopo un biennio nel quale ha fatto più lo spettatore che il calciatore con la maglia del Liverpool.

"Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove - ha detto l'ex esterno della Juventus e della Nazionale in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell’ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli USA, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo".

E così, proprio come un anno fa e come pure in ogni finestra di mercato invernale, ecco che si torna a parlare di Chiesa in chiave Serie A. Quella Serie A in cui uno degli eroi del trionfo azzurro del 2021 si è prima messo in mostra alla Fiorentina, poi confermato alla Juventus.

Ma a chi farebbe davvero comodo Chiesa nel nostro campionato? Dalla Juventus al Napoli, passando per Roma, Milan e Como, ecco chi potrebbe davvero investire nel tentativo del suo recupero.

  • Chiesa JuventusGetty Images

    LA JUVENTUS CERCA ALTRO

    Chiesa, nell'intervista alla Gazzetta, ha confermato come la Juventus a gennaio abbia sondato il Liverpool per un suo ritorno. Ma poi i Reds non lo hanno lasciato andare, a Torino è arrivato Boga e il flirt tra gli ex innamorati è scoppiato come una bolla di sapone.

    E se la Juve tornasse alla carica dopo qualche mese? Difficile, molto difficile. Quasi impossibile. Proprio perché in rosa è destinato a rimanere lo stesso Boga, per il riscatto del quale i colloqui con il Nizza stanno procedendo sulla strada giusta. L'ivoriano, di fatto, nei piani di Spalletti sarà il vice Yildiz sulla sinistra.

    A destra ci sono invece due elementi mancini: il titolare Conceiçao e poi Zhegrova, la sua riserva, che ha fallito nella prima stagione a Torino ma vanta pur sempre un contratto fino al 2030. La priorità, semmai, è un'altra: rinforzare un attacco che conta sui flop David e Openda e che sta perdendo Vlahovic.

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  • IL CAOS MILAN, L'INTER È A POSTO

    Quanto al Milan, tutto è in alto mare: in questo momento non ci sono nemmeno un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore, difficile pensare ai giocatori da inserire in rosa per la prossima stagione.

    Oggi è un mistero anche il modulo che i rossoneri adotteranno da agosto in poi: dipenderà, appunto, dall'erede di Allegri. In caso di passaggio al 4-3-3 qualche spiraglio per Chiesa ci sarebbe, magari sulla sinistra al posto di un Leao destinato ad andarsene; più complesso vederlo seconda punta in un 3-5-2, fetta di campo ricoperta comunque nell'ultimo anno a Torino.

    E l'Inter? Qui si rischia di scivolare nella fantascienza, per una serie di motivi: i campioni d'Italia hanno bisogno di piccoli ritocchi che non comprendono però l'inserimento dell'ex bianconero, considerato come il 3-5-2 di Chivu non preveda esterni offensivi e come il romeno sia a posto con le quattro punte attualmente presenti in rosa.

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  • IL NAPOLI DEGLI ESTERNI, IL RAPPORTO CON GASPERINI

    Porta sostanzialmente chiusa anche al Napoli. Che sì, in panchina dovrebbe affidarsi a un estimatore di Chiesa come Massimiliano Allegri (se l'inghippo col Milan si risolverà...), ma che di esterni in rosa è già zeppo.

    C'è Alisson Santos, che ha disputato un'ottima seconda parte di stagione dopo l'arrivo invernale dallo Sporting. C'è Neres, di rientro dall'infortunio. C'è Lang, che si prepara a tornare dal Galatasaray per giocarsi le proprie carte senza Conte. C'è Politano e volendo c'è pure Vergara. Di tutto e di più. Anche se andranno valutate le condizioni fisiche di Neres, nonché la volontà di Allegri in relazione a Lang.

    Quanto alla Roma, altra squadra che più volte in passato è stata avvicinata a Chiesa, possono pesare i celebri dissidi tra Chiesa e Gian Piero Gasperini. Ricordate quando l'allenatore giallorosso diede del simulatore al calciatore dopo un Fiorentina-Atalanta, diventando persona non grata a Firenze? Ecco.

    Dal punto di vista tattico, la Roma effettivamente un nuovo trequartista/esterno per il 3-4-2-1 del Gasp lo starebbe pure cercando. Ma più di piede mancino, come può essere un Greenwood. Sempre in attesa di capire quale sarà il futuro dei vari Pellegrini e Dybala, entrambi in scadenza, così come di Soulé.

  • como Getty Images

    OCCHIO AL COMO

    Chi gioca con un modulo che ben si sposa con le caratteristiche di Chiesa, e ha espressamente rivelato di voler inserire calciatori italiani nella propria rosa, è il Como. Una porta che Chiesa, sempre alla Gazzetta dello Sport, non ha chiuso.

    "Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve". 

    Chiesa in riva al lago giocherebbe la Champions League e potrebbe rilanciare la propria carriera. Anche perché il Como sugli esterni è messo piuttosto bene, da Jesus Rodriguez a Diao, ma necessita di maggiore esperienza a livello europeo. Federico, a dimostrazione di come il tempo passi per tutti, a ottobre compirà 29 anni.

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  • LA LAZIO, L'ATALANTA

    Anche l'Atalanta è stata più volte accostata a Chiesa in chiave ritorno in Serie A. E anche la Dea, che verrà presa in carico da Maurizio Sarri, potrebbe rappresentare una buona opzione.

    Sarri si prepara infatti a operare una rivoluzione a Bergamo, abbandonando la difesa a tre introdotta un decennio fa da Gasperini e instaurando il regime del "suo" 4-3-3. Con De Ketelaere a destra e sinistra chi? Magari Zalewski, magari Raspadori, magari Sulemana. Magari uno come Chiesa.

    Per come è costruita la rosa, pure la Lazio sarebbe fatta su misura per Chiesa. Sia come alternativa a un deludente Zaccagni a sinistra, sia come (potenziale) upgrade a Isaksen e Cancellieri sulla corsia opposta. Con in panchina Gattuso, altro estimatore dell'ex bianconero. Ma l'assenza dalle coppe pesa e non poco.

  • Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty

    MA SE NON SI RIDUCE L'INGAGGIO...

    Ora, le ipotesi sono ipotesi. In attesa che il mercato entri davvero nel vivo, che Chiesa parli con Iraola e che assieme al Liverpool decida concretamente il proprio futuro, non si può che rimanere in questo campo.

    Un aspetto, però, è già certo: se Chiesa non accetterà di ridursi sensibilmente l'ingaggio firmato due anni fa al momento di accettare la proposta dei Reds, ogni scenario che possa riportarlo in Serie A rimarrà un puro e semplice miraggio per tutti. Che si tratti del Napoli, del Como o di chiunque altro.

    7 milioni netti a stagione: questo è quanto percepisce attualmente l'ex giocatore di Fiorentina e Juventus, che col Liverpool ha un vincolo in scadenza nel 2028. Senza un corposo taglio, ogni discorso rimarrà aria fritta.

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