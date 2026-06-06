Il Liverpool ha già voltato pagina. Dopo l'esonero a sorpresa di Arne Slot - ora accostato anche al Milan, ma al momento non è una pista concreta - i Reds hanno annunciato Andoni Iraola come nuovo allenatore. Lui sì che aveva avuto dei contatti con i rossoneri, sul tavolo erano arrivate anche le proposte di Crystal Palace e Bayer Leverkusen ma l'ex allenatore del Bournemouth aveva preso tempo per aspettare un top club, e una volta arrivata la proposta del Liverpool l'ha accettata. Ora è tempo di sistemare la squadra tuffandosi sul mercato, tra le situazioni da risolvere c'è quella legata al futuro di Federico Chiesa, che in estate potrebbe lasciare davvero i Reds.
Chiesa annuncia importanti novità sul futuro: "Voglio giocare, parlerò col Liverpool e poi mi guarderò intorno"
LE PAROLE DI CHIESA
Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ex Fiorentina e Juventus ha fatto il punto sul suo futuro, parlando così: "Voglio giocare con regolarità, se non trovo continuità in Premier League devo guardare da altre parti. Nel primo anno ha Liverpool non ho praticamente giocato - continua il classe '97 - Ora andrò in tournée pre campionato negli Stati uniti, poi parlerò con il club e con il nuovo allenatore Iraola e vedremo cosa fare".
PERCHE' CHIESA PUO' LASCIARE IL LIVERPOOL
Nelle scorse sessioni di mercato il Napoli e la Roma erano state le società che più di altre si erano informate sul futuro di Chiesa: finora, però, era stato il giocatore a decidere di rimanere in Inghilterra per provare a ritagliarsi più spazio. L'ultima stagione, però, non è stata molto diversa dalla precedente: il ragazzo ha giocato poco e non è più riuscito a trovare continuità, così anche lui ora è entrato nell'ottica di prendere in considerazione un trasferimento per tornare ad alti livelli.
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