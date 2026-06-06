Chiesa annuncia importanti novità sul futuro: "Voglio giocare, parlerò col Liverpool e poi mi guarderò intorno"

Il Liverpool ha già voltato pagina. Dopo l'esonero a sorpresa di Arne Slot - ora accostato anche al Milan, ma al momento non è una pista concreta - i Reds hanno annunciato Andoni Iraola come nuovo allenatore. Lui sì che aveva avuto dei contatti con i rossoneri, sul tavolo erano arrivate anche le proposte di Crystal Palace e Bayer Leverkusen ma l'ex allenatore del Bournemouth aveva preso tempo per aspettare un top club, e una volta arrivata la proposta del Liverpool l'ha accettata. Ora è tempo di sistemare la squadra tuffandosi sul mercato, tra le situazioni da risolvere c'è quella legata al futuro di Federico Chiesa, che in estate potrebbe lasciare davvero i Reds.