Su FC 26 ci sarà l'open world? L'incredibile annuncio, la novità potrebbe sconvolgere il mondo EA Sports

La EA fa sapere che in futuro potrebbe arrivare l'open world anche su FC: tutto vero, parla il presidente Weber.

Visto il proliferare dei videogiochi open world negli ultimi anni - alcuni dei quali veri e propri capolavori mentre altri un po' meno -spesso si è scherzato riguardo la possibilità che 'il mondo aperto' potesse arrivare anche nei titoli sportivi, e in particolare su FC 25.

Ora la fantasia potrebbe tramutarsi in realtà, considerando le dichiarazioni dello stesso presidente di EA Sports Cam Weber. Per attirare nuovi utenti e modificare, veramente, la saga dell'ex FIFA, su FC 26 o magari più avanti, non è più così assurdo pensare ad un calcio open world.

"Abbiamo una bella notizia per tutti gli amanti del calcio, stiamo pensando in futuro di creare campi da calcio open world nella serie FC" ha confessato Weber.