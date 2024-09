FC 25 ratings ufficiali Roma, chi è il più forte? Gli overall dei giocatori giallorossi: Dybala è ancora il numero uno e migliora il suo valore

Svelati i più importanti ratings della Roma su FC 25, Dybala mantiene la vetta davanti ai vari Dovbyk, Pellegrini, Mancini e Soulè.

Tra le tifoserie che hanno atteso maggiormente i ratings di FC 25 c'è sicuramente quella della Roma in virtù del mercato giallorosso estivo, che ha visto arrivare nella Capitale diversi nuovi innesti, da Soulè a Dovbyk.

In più, dopo la paura per una cessione in Arabia Saudita, alla fine è rimasto l'idolo assoluto Paulo Dybala.

Ed è proprio Dybala a guidare la lista dei giocatori della Roma per rating overall, come lo scorso anno. Partito Lukaku, De Rossi ha accolto Dovbyk, capocannoniere della scorsa Liga che ha visto il proprio valore portarsi fino ad 84.