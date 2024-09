Chi sono i migliori giovani su FC 25? La lista dei più importanti Under 21 del titolo EA Sports, con Bellingham a guidare la classifica.

I giovani d'Europa si stanno prendendo il mondo del calcio. Da Yamal a Bellingham, passando per Wirtz, gli Under 21 stanno dominando con trofei, record e riconoscimenti sempre più importanti.

Dalla Liga alla Premier League, passando per la Bundesliga, tutti sperano di avere per le mani un giovane che possa essere protagonista della propria squadra per due decenni. Ciò che accade anche nei videogiochi e su FC 25, in uscita a settembre 2024.

Per la modalità Ultimate Team e Carriera, la categoria più richiesta da parte degli utenti è quella degli Under 21, giovani in grado di rimanere al top nel corso degli anni virtuali e anzi incrementare il proprio rating base fino ad un overall potenziale.