FC 25, l'incredibile nome dell'Inter senza i diritti che fa impazzire i social: Lombardia FC, con il simbolo del biscione

Non avendo i diritti dell'Inter, FC ha dato un nome tutto nuovo alla squadra nerazzurra per il videgioco FC 25: cambia anche il logo

L'Inter ha siglato un accordo con Konami, casa videoludica che tra i vari videogiochi di successo (Resident Evil, per dirne uno) procude anche eSports, l'ex PES ora rivale di FC. Per questo, come noto da settimane, la squadra milanese non avrà il proprio nome ufficiale all'interno di FC 25.

Quale è stato scelto? L'ufficialità del nome dato all'Inter su FC 25 arriva dai ratings dei giocatori sul titolo di EA Sports, con Lautaro Martinez tra i migliori calciatori assoluti del titolo: la squadra di Inzaghi, infatti, sarà il Lombardia FC.

Oltre ad avere il nome ben differente dall'originale, l'Inter non potrà - sempre per la questione diritti appartenenti a Konami - avere il proprio logo, dunque eccone uno nuovo: un biscione nerazzurro (più azzurro in realtà) sopra un vecchio pallone di cuoio.