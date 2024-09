FC 25, i giocatori più veloci che costano poco: i consigli su chi comprare per rapidità, sprint e accelerazione

Quali sono i giocatori più veloci di FC 25 che non costano cifre da record? Oltre a Mbappé, Davies, Leao, Adeyami e Vinicius c'è di più.

Per dire la propria su Ultimate Team e Carriera, migliaia di videogiocatori di FC 25 basano tutto sulla velocità. L'obiettivo? Puntare tutto sui migliori di calciatori del gioco EA Sports in base alla loro rapidità, accelerazione e sprint.

Acquistare i più veloci non è facile, considerando che alcuni di essi fanno rima con i migliori interpreti del gioco in assoluto, costosissimi in sede di mercato virtuale per le più utilizzate modalità di FC.

Investire su Mbappé, Davies, Vinicius, Adeyemi, Leao e Theo Hernandez, ovvero sei nella top ten assoluta dei più veloci può limitare il proprio budget per altri acquisti. Occore così puntare anche su giocatori decisamente meno costosi, ma che possono contare su 90 e oltre di velocità.