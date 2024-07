FC 25, in copertina c'è anche Buffon: le versioni Ultimate e Standard differenziano per il numero di protagonisti

Cambia la copertina di FC 25, nuovi giocatori del presente e del passato per le due versioni del nuovo titolo EA Sports.

A fine settembre, come ogni anno, vede la luce il nuovo capitolo calcistico di EA Sports. Spazio dunque a FC 25, il secondo titolo senza la FIFA, che a sua volta porterà alla luce il suo videogioco in collaborazione con 2K (a meno di sorprese) tra il 2024 e il 2025.

Nonostante le tante critiche degli ultimi anni, FC è ancora tra i videgiochi sportivi - e non - più attesi dell'anno, in virtù della celeberrima modalità Ultimate Team, ma anche per l'altrettanto famosa Carriera.

Tra le novità di FC 25 il cambiamento in copertina, che porterà Haaland a salutare la cover del videogioco calcistico dopo FC 24.