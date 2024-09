FC 25, chi sono i più scarsi del gioco? Il più basso rating overall non arriva neanche a 50

Ben quarantacinque giocatori hanno ricevuto il più basso rating di FC 25, soprattutto provenienti dai tornei asiatici.

Facile conquistare la vittoria nella modalità carriera, e non, con una squadra composta da fuoriclasse e campioni del pianeta. Leggermente più difficile, eufemismo, andare avanti su FC 25, nuovo gioco di EA Sports uscito a settembre, con i giocatori più scarsi per rating overall

Se i top assoluti di EA Sports FC 25 raggiungono anche il 91 di overall, diversi giocatori non arrivano neanche a 50.

Considerando il campionato in cui giocano e un'abilità inferiore secondo EA rispetto ai colleghi degli stessi tornei di più basso lignaggio, è stato deciso di assegnare a ben 45 calciatori il rating più basso. Chissà se qualcuno oserà acquistarli su FC per costruire una squadra underdog e puntare al top con loro.