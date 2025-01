Fazzini tra campo e mercato: il centrocampista è cercato dalla Lazio e rimarrà fuori per la prossima partita dell'Empoli.

Il mercato è iniziato e inizia già a condizionare anche il calcio giocato e le scelte degli allenatori. Lo dimostra la situazione di Jacopo Fazzini, che è un obiettivo della Lazio per gennaio.

Il centrocampista italiano non è stato convocato per Venezia-Empoli, in programma sabato alle 15:00. Lo ha annunciato in conferenza stampa il tecnico della squadra toscana, Roberto D'Aversa.

L'allenatore ha spiegato le motivazioni che hanno portato a questa decisione, in cui ovviamente c'entra il tema mercato e le voci che accostano Fazzini in uscita dall'Empoli.

Di seguito le parole di D'Aversa e le ultime sul futuro del giocatore.