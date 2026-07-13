Fazzini al Cagliari, è ufficiale: la formula e le cifre dell'operazione con la Fiorentina

Come si legge sul sito ufficiale del Cagliari, "il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.





Nato a Massa, 23 anni, è cresciuto nel Settore giovanile dell’Empoli con cui ha vinto il campionato Primavera 2020/21. La stagione successiva gioca la Youth League ed entra subito nel giro della prima squadra, con cui debutta il 19 gennaio 2022 in Coppa Italia contro l’Inter. Il 14 agosto dello stesso anno fa il suo esordio in Serie A contro lo Spezia, incrementando via via minutaggio e presenze: saranno 21 a fine campionato. La stagione 23/24 è quella della sua consacrazione: disputa 31 partite, segna la sua prima rete tra i professionisti (contro il Sassuolo, il 26 novembre 2023) e si mette definitivamente in evidenza, tra i giovani italiani più interessanti e promettenti della Serie A".



