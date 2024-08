Fantacalcio, Turati o Pizzignacco: chi è il portiere titolare del Monza?

Dopo Semuel Pizzignacco anche Stefano Turati si aggiunge alla rosa del Monza di Nesta: chi giocherà titolare tra l'ex Feralpisalò e l'ex Frosinone?

La notizia era già nell’aria e poco fa è diventata ufficiale. Stefano Turati è il nuovo portiere del Monza. L’estremo difensore classe 2001 è l'erede di Michele Di Gregorio, che ha lasciato il club brianzolo e si è trasferito alla Juventus.

Turati si trasferisce alla corte di Alessandro Nesta e contenderà il posto a Samuel Pizzignacco, portiere arrivato in estate dalla Feralpisalò e titolare nelle prime uscite stagionali del Monza.

Non solo contro il Milan a San Siro nel Trofeo Berlusconi, ma anche contro il Sudtirol in Coppa Italia e l’Empoli in Serie A: Pizzignacco ha recitato il ruolo di titolare in questo avvio di stagione ma ora dovrà battere la concorrenza dell’ex Frosinone.

Chi sarà il portiere titolare del Monza? Turati o Pizzignacco? Vediamo, perlomeno sulla carta, la scelta di Nesta su chi gioca e chi invece va in panchina.