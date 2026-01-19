Getty Images
Fantacalcio, scambiare o svincolare: cosa fare con Kean, Zaccagni, Vlahovic, De Bruyne, Lukaku, Nkunku, Dovbyk, Krstovic, Openda, Zhegrova, Zapata, Dumfries, Diao, Baturina, Immobile, Camarda, Nzola e tutti i casi dubbi
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON KEAN AL FANTACALCIO?
Non è il Kean dello scorso anno e molto probabilmente non lo sarà mai. Però rimane il titolare di una Fiorentina in ripresa. Va tenuto o al massimo scambiato, ma solo per un altro top in attacco o inserendolo in un maxi scambio che possa rinforzarvi in altri reparti.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZACCAGNI AL FANTACALCIO?
Stagione decisamente sotto le aspettative in termini di bonus. Parliamo comunque di un top tra i centrocampisti, quindi il consiglio sarebbe quello di tenerlo e sperare in una svolta. O proporlo in un maxi scambio, magari inserendo un attaccante se siete scoperti davanti.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON VLAHOVIC AL FANTACALCIO?
Il serbo rischia di rientrare non prima di marzo. Potete tenerlo solo se siete coperti in attacco con titolari affidabili, altrimenti va svincolato, specie se recuperare crediti, per prendere un altro attaccante all'asta di riparazione.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DE BRUYNE AL FANTACALCIO?
Tante ombre sul futuro di KDB. Non c'è certezza sul suo rientro e va tenuto solo se avete un centrocampo ben strutturato. Altrimenti lo svincolo rappresenta la soluzione migliore, recuperando crediti importanti per rafforzare il reparto all'asta in vista della seconda parte di stagione.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON LUKAKU AL FANTACALCIO?
Ci vorrà ancora del tempo per rivedere Lukaku al top della condizione e Hojlund al momento è davanti al belga nelle gerarchie. Di base va tenuto, specie se lo avete preso a pochi crediti all'asta iniziale come scommessa. Ma pensate anche a un eventuale scambio, perché il suo rientro potrebbe comunque ingolosire parecchi fantallenatori.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON NKUNKU AL FANTACALCIO?
Per Allegri è diventato una risorsa, ma nell'attacco del Milan rappresenta comunque un'alternativa. Scambiarlo proprio adesso potrebbe essere più conveniente che tenerlo alla lunga. Proponetelo e vedete che succede...
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DOVBYK AL FANTACALCIO?
Game over per Dovbyk al fantacalcio. Stagione compromessa e c'è poco da aspettare. L'ucraino va sicuramente svincolato.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON KRSTOVIC AL FANTACALCIO?
Si è sbloccato in termini di bonus all'Atalanta ed è un jolly che si può sempre schierare a prescindere dal minutaggio. Scamacca, però, resta il titolare. Quindi potete anche sfruttare il momento di hype di Krstovic per proporlo in uno scambio alla lunga più conveniente.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON OPENDA AL FANTACALCIO?
Pazienza finita per Openda. Entra al massimo dalla panchina e non dà garanzie. La soluzione migliore all'asta di riparazione è svincolarlo.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZAPATA AL FANTACALCIO?
Il vecchio Zapata è ormai un lontano ricordo. Fatica a essere incisivo e ormai è più che altro un'alternativa a Simeone. Può avere senso tenerlo solo se avete il Cholito in rosa, altrimenti svincolatelo.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ZHEGROVA AL FANTACALCIO?
Per un po' ci avevamo sperato che potesse essere la scommessa stagionale. Ma la verità è che probabilmente non ingranerà mai. Potete tenerlo solo se rappresenta il vostro quarto-quinto slot a centrocampo, ma in caso contrario è uno svincolo sicuro da fare.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DUMFRIES AL FANTACALCIO?
Dipende tutto da quanto ricavate dal suo svincolo. Se la cifra è alta e vi permette di investire all'asta di riparazione, allora ha senso rinunciare all'olandese. Altrimenti aspettatelo, perché potrà essere utile per il finale di stagione. Entro la fine di febbraio tornerà a disposizione.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON DIAO AL FANTACALCIO?
Troppi infortuni, troppi problemi. Sembra proprio che questa non sarà la stagione di Diao. Se in attacco siete scoperti, il consiglio è quello di svincolarlo e recuperare crediti da investire all'asta.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON BATURINA AL FANTACALCIO?
Scommessa era e scommessa rimane. Se a centrocampo siete coperti, potete tenerlo lì come jolly e schierarlo a prescindere in certe giornate. E può essere anche un nome da inserire in maxi scambi.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON CAMARDA AL FANTACALCIO?
La sua stagione rischia di essere compromessa dopo l'infortunio alla spalla. La scommessa Camarda si può definire fallita al fanta. Svincolatelo senza troppi dubbi.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON IMMOBILE AL FANTACALCIO?
Gli infortuni lo hanno decisamente frenato e non ci aspettiamo chissà quale svolta da qui a fine stagione. Tenetelo solo se avete titolari affidabili in attacco. Ma in linea di massima la soluzione dello svincolo potrebbe essere la migliore.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON NZOLA AL FANTACALCIO?
Gilardino lo ha praticamente 'fatto fuori' e l'arrivo di Durosinmi gli chiude ulteriormente le porte della titolarità. Ha senso tenerlo solo se dovesse trasferirsi in un altro club di Serie A.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON MORATA AL FANTACALCIO?
Tra infortuni e rendimento nettamente al di sotto delle aspettative, è difficile pensare di puntare su Morata. Il consiglio è quello di svincolarlo all'asta per prendere di meglio.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON BAILEY AL FANTACALCIO?
Anche per Bailey pazienza finita. Troppi problemi, troppi infortuni e minutaggio tutt'altro che certo. Scommessa persa, svincolatelo.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON CUADRADO AL FANTACALCIO?
Tanti problemi fisici e poco più in questa stagione. Potete tenerlo solo come nome da ultimi slot, ma se siete scoperti dietro va svincolato.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON SULEMANA AL FANTACALCIO?
Dopo l'addio di Juric, c'è stato anche l'addio di Sulemana alle speranze di essere un uomo fanta. Da svincolare.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON SAMARDZIC AL FANTACALCIO?
Troppa incertezza sul suo minutaggio e sul suo ruolo all'Atalanta. Francamente la soluzione migliore a questo punto è lo svincolo, non ci aspettiamo svolte.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON MALDINI AL FANTACALCIO?
La svolta non è arrivata nemmeno con Palladino, colui che più gli ha dato fiducia e valorizzato a Monza. Il mercato potrebbe cambiare relativamente le cose, si può tenere al massimo come ultimi slot, altrimenti va svincolato.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON NGONGE AL FANTACALCIO?
Il pupillo di Baroni sta facendo male anche al Torino. Bonus non se ne vedono e il minutaggio è scarso rispetto agli standard. Da depennare all'asta.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON CUTRONE AL FANTACALCIO?
Dipende dal mercato: al Parma è da svincolo sicuro, se va al Cagliari può diventare uno slot interessante come alternativa ai titolari.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ISAKSEN AL FANTACALCIO?
Il suo status alla Lazio è in discussione. Se recuperate buona parte o addirittura tutti i crediti spesi, può avere senso svincolarlo. Altrimenti provate a inserirlo in un maxi scambio.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON GIMENEZ AL FANTACALCIO?
Da svincolare senza il minimo dubbio. Stagione compromessa che non subirà svolte.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON NUNO TAVARES AL FANTACALCIO?
Alla Lazio è praticamente bruciato. L'unica speranza per tenerlo al Fantacalcio è che possa andare al Como.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON JASHARI AL FANTACALCIO?
Sta finalmente iniziando a trovare spazio. Adesso può avere senso tenerlo come quinto-sesto slot per il centrocampo. Una scommessa per la seconda parte di stagione.
🤔 TENGO, SCAMBIO, SVINCOLO: COSA FARE CON ESTUPINAN AL FANTACALCIO?
Non dà nessun tipo di garanzia fantacalcistica. Potete svincolarlo senza pensarci troppo, specie se siete scoperti dietro.
