Fantacalcio 2024/2025, Buongiorno, Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus, Natan: chi gioca titolare in difesa nel Napoli?

Difesa del Napoli rivoluzionata dal mercato con l'arrivo di Conte: chi gioca titolare tra Buongiorno, Rafa Marin, Rrahmani, Natan e Juan Jesus.

L'arrivo di Antonio Conte, oltre ad aver rigenerato l'ambiente, ha dato vita ad una profonda opera di rinnovamento per ciò che riguarda la rosa del Napoli.

La stagione 2024/2025 vedrà gli azzurri ai nastri di partenza con diversi volti nuovi e calciatori della scorsa - disastrosa - annata fare le valigie, con acquisti e cessioni pronte ad accendere il mercato estivo del club di Aurelio De Laurentiis da qui al 30 agosto.

Uno dei reparti oggetto del restyling maggiore è senza dubbio la difesa, tallone d'Achille di un 2023/2024 da dimenticare e subito individuato da Conte quale nervo scoperto su cui intervenire nell'immediato per correre ai ripari e varare i nuovi meccanismi.

Ma chi giocherà titolare in difesa nel Napoli? Dai colpi in entrata Buongiorno e Rafa Marin all'ormai 'senatore' Rrahmani, passando per i rebus Juan Jesus e Natan e ad un Ostigard al passo d'addio: focus sulle possibili scelte di Conte in vista del 2024/2025.