SSC Napoli vs Roma

Impatto rivedibile di Hummels in A: dopo l'autorete con la Fiorentina, il tedesco si è perso Lukaku in occasione del goal da tre punti del Napoli.

L'avventura di Mats Hummels alla Roma si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo mesi a dir poco complicati, nel corso dei quali il centrale tedesco non ha praticamente mai visto il campo, lo scorso 27 ottobre è arrivata la prima presa di contatto con il pianeta Serie A.

L'ex Borussia Dortmund ha infatti esordito nella massima serie italiana in occasione del tonfo giallorosso sul campo della Fiorentina. Un 5-1 senza attenuanti che ha di fatto complicato il percorso da tecnico romanista di Ivan Juric, poi esauritosi nelle settimane successive.

A sostituire il tecnico croato, è arrivato Claudio Ranieri, all'esordio stagionale nel match che la Roma ha perso di misura sul campo della capolista Napoli. Hummels è entrato ancora una volta a gara in corso, ma anche in questo caso il responso del campo ha lasciato in eredità qualche ombra di troppo.