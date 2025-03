La notte speciale di Falcone contro la Roma: dal tifo per i giallorossi al film con Verdone, un legame inscindibile

Il portiere del Lecce non ha mai nascosto il proprio tifo romanista. Ma questa sera cercherà punti salvezza contro la propria squadra del cuore.

Ci sono i tifosi, ci sono i calciatori. E poi ci sono i calciatori-tifosi. Tanti, evidentemente, perché se ti piace un pallone che rotola è anche inevitabile che la preferenza, specialmente in giovane età, vada per questa o per quest'altra squadra.

Wladimiro Falcone, oggi, di mestiere fa il portiere del Lecce. Ed è uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, anche se lotta per la salvezza. Però non ha mai nascosto di essere un grande tifoso della Roma, essendo nato proprio nella Capitale nel 1995.

Per due volte all'anno minimo, Falcone la Roma la deve sfidare. All'andata non è andata bene, dal punto di vista professionale: il Lecce è uscito sconfitto per 4-1 dall'Olimpico. Ma questa sera Wladimiro e i suoi compagni avranno l'occasione per la rivincita, in una sfida che - classifica alla mano - ha un valore enorme.