Il centrocampista della Juventus: "Sento il canto seducente del gioco. Ma lo domino pensando a quanto male mi ha fatto".

Nicolò Fagioli è tornato. Prima contro il Bologna, nella notte del rientro in campo dopo la squalifica. Quindi contro il Monza, con tanto di egregia prestazione da regista.

La fine di un incubo, dopo i sette mesi di stop per la vicenda scommesse. L'uscita definitiva da un tunnel in cui lo stesso centrocampista della Juventus era andato a infilarsi, senza trovare il modo di venirne fuori se non dopo essere stato scoperto.

Ne ha parlato lo stesso Fagioli in una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport', con tanto di impressioni sull'inclusione nei preconvocati dell'Italia per gli Europei.