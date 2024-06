Il centrocampista dell'Inter non è tra i titolari dell'ultima amichevole pre-Europeo, ma non è presente neanche in panchina.

Dopo essere rimasto fermo causa squalifica per diversi mesi, Nicolò Fagioli è stato convocato da Spalletti per l'Europeo 2024. Una chiamata a sorpresa per il centrocampista della Juventus, tra le 26 scelte azzurra per il torneo in terra tedesca.

Fagioli non solo ha superato la lista dei pre-convocati, ma alla fine è stato inserito anche in quella finale e prenderà parte agli Europei in Germania.

Per il centrocampista anche la titolarità nell'ultima amichevole del 9 giugno, quella contro la Bosnia: un anticipo di ciò che avverrà contro Albania, Spagna e Croazia nella fase finale di Euro 2024?