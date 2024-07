'Facciamo calcio', il significato del meme di Adani e delle emoji divenute virali in estate: l'origine è Maradona

Tormentone dell'estate 2024, il 'Facciamo calcio' di Adani non è solo due parole, ma anche delle specifiche emoji sempre più utilizzate.

Tra i tormentoni, meme e non, dell'estate 2024 c'è anche la frase 'Facciamo calcio', pronunciata da Lele Adani in telecronaca e sui propri social. Una frase, quella dell'opinionista, commentatore ed ex calciatore, che spopola sul web e oramai anche nelle conversazioni tra amici.

Ma cosa significa 'Facciamo calcio' e perché oltre alle due parole si è tramutato in delle specifiche emoji per esprimere lo stesso concetto?

Il tutto deriva da Diego Armando Maradona, idolo di Adani, che alcuni anni fa protagonista di un discorso virale sui social prima di scendere in campo, ripreso ed adattato dal commentatore su Instagram e in fase di telecronaca