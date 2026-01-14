Idee chiare per Fabregas alla vigilia di Como-Milan: "Voglio andare a letto e chiedermi come voglio perdere domani: la mentalità deve essere la stessa"

"Modric? Abbiamo giocato contro nella qualificazione di Champions League, io avevo 18 anni e lui 20 penso. Poi Arsenal-Tottenham, Barcellona-Real Madrid. Lui è un fuoriclasse. Non lo conosco benissimo, mi hanno parlato di lui, ma ci sono giocatori che si vede l'atteggiamento e l'umiltà, per la carriera che parla da sola. Ancora oggi fa la differenza, quando inizia a muoversi e ha tranquillità di muoversi è il numero uno. Il confronto da giovani? Quella volta me la ricordo perché ho fatto due goal. Ho abbastanza memoria. Normalmente quando giochi contro questi tipi di fuoriclasse, già si sapeva che Modric avrebbe avuto una grande carriera. Se lo farò marcare a uomo? Ovvio. Adesso con Nico Paz se lo lasci da solo...".