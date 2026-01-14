Idee chiare per Fabregas alla vigilia di Como-Milan: "Voglio andare a letto e chiedermi come voglio perdere domani: la mentalità deve essere la stessa"

Tra i recuperi della 16ª giornata, il match forse più atteso si giocherà allo stadio Sinigaglia, dove il Como ospiterà il Milan nella serata di giovedì 15 gennaio.
I lariani, una delle sorprese più piacevoli del campionato, puntano già a una qualificazione alle prossime coppe europee, a soli diciotto mesi dalla promozione in Serie A.
Alla vigilia della partita, in conferenza stampa, Cesc Fabregas ha ribadito l’importanza di non snaturare l’identità di gioco, anche contro una squadra in lotta per lo Scudetto.
Le principali dichiarazioni del tecnico del Como.