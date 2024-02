Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana: sostituisce Inzaghi, domenica la firma

La Salernitana ha scelto Fabio Liverani per il dopo Inzaghi: l'ex allenatore di Lecce e Parma torna in Serie A dopo tre anni.

Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana. Come rivela 'Sky', il club campano ha definitivamente scelto l'ex centrocampista di Perugia, Lazio e Palermo, ed ex allenatore tra le altre di Genoa, Lecce e Parma, per rimpiazzare l'esonerato Filippo Inzaghi.

La decisione del cambio in panchina è giunta dopo il terribile ko interno di venerdì sera: un 1-3 contro l'Empoli dell'ex Davide Nicola, diretta concorrente per la salvezza, che in pratica ha ridotto al lumicino le speranze di salvezza dei granata.

Liverani firmerà domani, domenica 11 febbraio, il proprio contratto con la Salernitana.