Fabio Capello esalta Calafiori: "Che personalità, mi ricorda Sergio Ramos da giovane"

L'ex allenatore è rimasto impressionato dalla prestazione del bolognese con l'Albania: "Lui e Bastoni un valore aggiunto con la palla tra i piedi".

Al netto di una sbavatura finale che avrebbe potuto costare cara, la prestazione di Riccardo Calafiori contro l'Albania ha convinto tutti. Tanto più che per il difensore del Bologna si è trattato appena della terza presenza con l'Italia, la seconda da titolare.

Convincente, la notte di Calafiori, lo è stata anche per Fabio Capello. Uno che di mestiere non fa più l'allenatore, bensì l'opinionista, e per questo motivo dice - o scrive - sempre quello che pensa, che si tratti di tv o di carta stampata.

Ebbene, sulle colonne della Gazzetta dello Sport Capello si è spinto a un paragone eccellente: quello con un mostro sacro del calcio moderno come Sergio Ramos.