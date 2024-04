Fabio Cannavaro attende la chiamata del Napoli: "Lo allenerò, è solo questione di tempo"

L'ex difensore confessa il proprio sogno: "Napoli è una squadra che tutti vorrebbero allenare gratis. Vado avanti per la mia strada".

Fabio Cannavaro è sempre stato una persona dalle ambizioni altissime. Sia quando giocava, vincendo tutto con le maglie di Parma, Juventus, Real Madrid e Italia, sia ora che fa l'allenatore.

Esperienza, quest'ultima, non positivissima: Cannavaro è reduce da pochi mesi vissuti sulla panchina del Benevento, in Serie B, nell'anno della retrocessione dei campani in C. Ma l'ambizione, appunto, è altissima: allenare il Napoli, la squadra della propria città e del proprio cuore.

Di questo, ma anche di tanto altro, ha parlato Cannavaro in un'intervista a Radio Serie A.