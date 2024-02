Fabbian e il diritto di recompra dell'Inter: una particolare clausola lo lega al Bologna per anni

Il colpo estivo del Bologna può tornare all'Inter, ma c'è una data e una modalità ben precisa.

Come al solito Giovanni Sartori ci ha visto lungo, ma anche Ausilio e Baccin non scherzano per niente. Così la scorsa estate il Bologna ha chiesto ai nerazzurri Giovanni Fabbian a titolo definitivo, centrocampista classe 2003 che l’anno prima si era distinto con la maglia della Reggina in Serie B, realizzando 8 gol e 1 assist.

Numeri che hanno avvicinato diversi club, tra cui l’Udinese, che lo aveva inserito nell’affare Samardzic, poi saltato per noti motivi. A quel punto è nata la nuova opportunità con il Bologna, nel merito dell’affare che ha portato Arnautovic a Milano.

Sartori ha voluto fortemente Giovanni Fabbian e da viale della Liberazione hanno accordato il trasferimento, ma solo dietro precise condizioni.