L'ex Roma Yanga-Mbiwa in 5ª divisione francese: era svincolato dal 2020

Il 34enne difensore ex Roma torna in campo dopo 4 anni di inattività: era svincolato dal 2020 e giocherà in quinta divisione in Francia.

Mapou Yanga-Mbiwa torna in campo dopo 4 anni. L’ex difensore della Roma ha firmato u contratto con l’Istres, formazione che milita in National 3, quinta divisione francese. L’ex calciatore giallorosso, all’ombra del Colosseo nella stagione 2014/2015, era senza squadra da quattro anni, ovvero da quando nel 2020 aveva lasciato il Lione. “Dopo il Lione mi sono riposato e mi sono goduto la mia famiglia e i miei amici. Il progetto è interessante e volevo tornare in campo. Porterò la mia esperienza e la trasmetterò ai giovani” ha detto Yanga-Mbiwa. Nato in Repubblica Centrafricana, il 34enne ha indossato per 4 volte la maglia della Francia. L'articolo prosegue qui sotto Dopo qualche anno di stop, il difensore ha deciso di ripartire e accettare l’offerta dell’Istres.