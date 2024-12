Everton-Liverpool dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Everton vs Liverpool

Derby tra Everton e Liverpool in Premier League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Il Liverpool capolista della Premier League è atteso da una sfida mai banale per i tifosi 'Reds': il derby cittadino contro l'Everton, avversario nel quindicesimo turno.

Salah e compagni hanno pareggiato 3-3 a St. James' Park, in casa del Newcastle, al termine di un match pirotecnico, con goal e colpi di scena.

Nel primo tempo Isak porta avanti i Magpies; Jones pareggia in avvio di ripresa, poi Gordon riporta avanti i padroni di casa. Il Liverpool ribalta la partita con la doppietta di Salah ma viene ripreso in extremis dal goal di Schar nel recupero.

Sempre nella 14esima giornata di Premier League, l’Everton infligge un pesantissimo 4-0 al Wolverhampton. In goal l’ex Inter Ashley Young e Mangala nel primo tempo, prima dei due autogol di Dawson nella ripresa.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere costantemente aggiornati su Everton-Liverpool: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.