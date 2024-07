Europei Under 19, c'è la finale per il terzo e quarto posto? L'Italia sfiderà l'Ucraina? Il regolamento

L'Italia di Bernardo Corradi è stata battuta dalla Spagna in semifinale, vedendo andare in frantumi ogni sogno: giocherà un'altra partita?

L'avventura si è conclusa sul più bello: l'Italia Under 19 di Bernardo Corradi è stata battuta dai pari età della Spagna nella prima semifinale degli Europei di categoria, abbandonando così ogni sogno di entrare in finale.

Dopo 90 minuti che avevano fatto ben sperare, gli azzurrini guidati in attacco dal milanista Camarda si sono fatti infilzare al decimo minuto del primo tempo supplementare: decisiva per la Spagna una rete di Pol Fortuny.

E ora cosa succede per l'Italia Under 19? La squadra di Corradi tornerà in campo per giocare la finale per il terzo e quarto posto oppure la gara non è prevista agli Europei? Il regolamento.