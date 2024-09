Europa League gratis oggi, quale partita si può vedere in chiaro su TV8 stasera?

L’Europa League torna protagonista e alcune delle sue sfide saranno trasmesse in chiaro da TV8: si parte oggi giovedì 26 settembre.

L’Europa League torna ad essere grande protagonista delle settimane di tutti gli appassionati di calcio e lo fa con le sfide della sua nuova ‘Fase Campionato’.

Un percorso lungo che è iniziato nella serata di mercoledì e che oggi giovedì 26 settembre prosegue con le altre nove partite che chiuderanno la prima giornata.

Anche per l’edizione 2024-2025 della seconda rassegna continentale per club per ordine di importanza, alcuni match saranno visibili in chiaro.

L’emittente di riferimento per coloro che vorranno seguire queste gare sarà TV8 che proprio questa sera proporrà la prima in programma.

Quale sarà la sfida di Europa League visibile in chiaro oggi?