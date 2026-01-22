Europa League in chiaro, quale partita su TV8 oggi 22 gennaio: scelta la gara visibile gratis stasera

In attesa dell'ultima giornata di Champions League, che definirà le formazioni qualificate agli ottavi e agli spareggi, anche l'Europa League è ormai entrata nella sua fase caldissima: questa sera le 36 formazioni impegnate nella competizione scendono in campo per il settimo turno.
Riflettori puntati anche sul Bologna e sulla Roma, le due rappresentanti italiane che quest'anno giocano l'Europa League: la formazione di Vincenzo Italiano ospita il Celtic alle 18.45, quella di Gian Piero Gasperini fa lo stesso con lo Stoccarda a partire dalle 20.45.
Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su NOW, i due broadcaster che detengono i diritti dell'Europa League: sia come gare singole, sia inserite all'interno della classica Diretta Gol.
Una partita del giovedì di Europa League, però, sarà visibile anche gratis: a trasmetterla come ogni settimana di coppe sarà TV8.