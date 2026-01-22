Pubblicità
Celta LilleGetty Images
Stefano Silvestri

Europa League in chiaro, quale partita su TV8 oggi 22 gennaio: scelta la gara visibile gratis stasera

Di nuovo in campo il Bologna e la Roma, che ospitano rispettivamente il Celtic e lo Stoccarda: quale partita verrà trasmessa anche su TV8, e non solo su Sky e NOW.

In attesa dell'ultima giornata di Champions League, che definirà le formazioni qualificate agli ottavi e agli spareggi, anche l'Europa League è ormai entrata nella sua fase caldissima: questa sera le 36 formazioni impegnate nella competizione scendono in campo per il settimo turno.

Riflettori puntati anche sul Bologna e sulla Roma, le due rappresentanti italiane che quest'anno giocano l'Europa League: la formazione di Vincenzo Italiano ospita il Celtic alle 18.45, quella di Gian Piero Gasperini fa lo stesso con lo Stoccarda a partire dalle 20.45.

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su NOW, i due broadcaster che detengono i diritti dell'Europa League: sia come gare singole, sia inserite all'interno della classica Diretta Gol.

Una partita del giovedì di Europa League, però, sarà visibile anche gratis: a trasmetterla come ogni settimana di coppe sarà TV8.

  • QUALE PARTITA SU TV8 STASERA

    • Celta Vigo-Lille, ore 21.00

    La partita scelta per essere trasmessa non solo su Sky e NOW, ma anche su TV8, è quella che a partire dalle ore 21 vedrà sfidarsi gli spagnoli del Celta Vigo e i francesi del Lille.

    Le due formazioni sono praticamente appaiate in classifica a 180 minuti dalla conclusione della Fase Campionato: sia il Celta che il Lille hanno infatti 9 punti e sono rispettivamente diciannovesimo e ventesimo, peraltro con una differenza reti identica (+3 per entrambe le formazioni).

    Celta-Lille sarà dunque visibile su TV8 in chiaro, ma anche su Sky e NOW per chi possiede un abbonamento: per quanto riguarda i canali del satellite, sono Sky Sport Mix e Sky Sport 254.

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    TV8 è un'emittente gratuita che si può vedere, come detto senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento, semplicemente accedendo al canale numero 8 del Digitale Terrestre.

    La gara tra Celta Vigo e Lille sarà visibile gratis anche in diretta streaming sempre grazie a TV8: in questo caso si deve accedere al sito ufficiale dell'emittente tramite un qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, cellulare).

  • DOVE VEDERE IL BOLOGNA E LA ROMA

    I tifosi del Bologna e della Roma che non possiedono un abbonamento a Sky o a NOW, dunque, non potranno assistere in chiaro alla partita della formazione di Italiano contro il Celtic e a quella della formazione di Gasperini contro lo Stoccarda.

    Bologna-Celtic, in particolare, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; identici i canali di Roma-Stoccarda, che prenderà il via dopo la conclusione della partita del Dall'Ara. Entrambe le sfide si potranno vedere anche in streaming su SkyGo (per i clienti Sky) e, appunto, su NOW.

  • LE PARTITE DI EUROPA LEAGUE DI OGGI 22 GENNAIO

    • 18.45 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Bologna-Celtic - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Fenerbahçe-Aston Villa - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Young Boys-Lione - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 18.45 PAOK-Betis - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 18.45 Viktoria Plzen-Porto - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Roma-Stoccarda - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Braga-Nottingham Forest - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Celta-Lille - TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Nizza-Go Ahead Eagles - SKY SPORT (canale 255) e NOW
