Europa League in chiaro, quale partita su TV8 oggi 22 gennaio: scelta la gara visibile gratis stasera

Celta Vigo-Lille, ore 21.00

La partita scelta per essere trasmessa non solo su Sky e NOW, ma anche su TV8, è quella che a partire dalle ore 21 vedrà sfidarsi gli spagnoli del Celta Vigo e i francesi del Lille.

Le due formazioni sono praticamente appaiate in classifica a 180 minuti dalla conclusione della Fase Campionato: sia il Celta che il Lille hanno infatti 9 punti e sono rispettivamente diciannovesimo e ventesimo, peraltro con una differenza reti identica (+3 per entrambe le formazioni).

Celta-Lille sarà dunque visibile su TV8 in chiaro, ma anche su Sky e NOW per chi possiede un abbonamento: per quanto riguarda i canali del satellite, sono Sky Sport Mix e Sky Sport 254.