Euro Trip - 'Roi' Thauvin fa sognare Lens, Doekhi ferma il Bayern dei record, Garnacho is back

Colui che ha interrotto la striscia da record del Bayern si chiama Danilo Doekhi, 27 anni, professione difensore… goleador. L'olandese si è preso la scena nel pareggio con cui l'Union ha messo un punto alla clamorosa serie di 16 vittorie consecutive inanellata da Kane & co, realizzando una doppietta che conferma come questo ragazzone di un metro e novanta in proiezione offensiva si trasformi letteralmente.

Già 6 i goal stagionali messi a segno da Doekhi, distribuiti tra Bundesliga (4) e Coppa (2), che ne aumentano a dismisura l'appeal anche in chiave mercato. Nel pieno della maturità calcistica, c'è da scommettere su come il nome del centrale oranje figuri sui taccuini da svariati direttori sportivi e osservatori, pronto ad accendere le sessioni previste a gennaio e luglio.

Danilo, seppur marginalmente, è legato anche al pallone di casa nostra: suo zio è... Winston Bogarde, guarda caso ex difensore, esploso all'Ajax e meteora al Milan di fine anni '90. Vi basta? No, perché a renderne romantico il profilo c'è di più. Doekhi sulla propria carta d'identità annovera un secondo nome: Raimundo. Motivo? Gli fu aggiunto in onore di Rai, trequartista brasiliano laureatosi Campione del Mondo 1994 con la Seleçao - ahimé a spese dell'Italia - negli USA. Poesia.

Intrecci e aneddoti a parte, parliamo di un calciatore che alle doti ha abbinato costanza di rendimento, utili all'Union per dire la sua in Bundes e al ragazzo per aspirare al grande salto.