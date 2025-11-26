Euro Trip - Crisi Liverpool, Slot e Salah a rischio; la favola di Oluwaseyi, l'incredibile longevità di Giroud

Semplicemente eterno: a 39 anni suonati Olivier Giroud continua a stupire, anche se ormai dovrebbe fare più notizia chi si sorprende ancora delle sue performance. Perché se la sua esperienza in MLS non è stata esaltante, il suo ritorno in Francia sta invece producendo ottimi dividendi, nonostante un digiuno realizzativo interrotto proprio nel weekend. 4 goal in 11 presenze in Ligue 1, a cui va aggiunta la rete siglata in Europa League contro il Brann. La doppietta firmata domenica contro il Paris FC è arrivata nei minuti in cui a Milano si disputava il derby: una serata che si è trasformata in un tripudio rossonero, visto il legame indissolubile di Oli con il Milan, tornato a gioire per un goal che mancava da settembre. Eppure, come sottolineato da Vincent Duluc de L'Equipe, la stagione di Giroud "ha superato di gran lunga le aspettative", visto il rendimento mostrato con la maglia dei Los Angeles FC: anche quando non ha trovato la gioia personale Giroud si è sempre reso utile per la squadra, non a caso Genesio non lo ha praticamente mai escluso dai titolari. Un campione immortale, il cui apporto sarà decisivo per le speranze Champions del Lille.