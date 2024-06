Euro 2024, i voti e le pagelle dell'Italia: tanti 3 e 4, per l'Equipe c'è persino un 2 tra i giocatori azzurri

Italia demolita dall'Equipe: voto 3 per Spalletti e la maggior parte dei giocatori battuti 2-0 contro la Svizzera.

Un'Italia pessima, con pochi tiri in porta, tre goal e tante difficoltà, ha abbandonato gli Europei 2024 mestamente. Dopo il mancato accesso ai Mondiali qatarioti un'altra grande delusione dell'ultimo decennio, con la vittoria del torneo 2021 che sembra quasi un'illusione, soprattutto considerano anche l'altro Mondiale mancato qualche anno prima.

Fuori dalla competizione tedesca, l'Italia finisce nel mirino della stampa straniera, che colpisce duramente il ct Spalletti, il movimento azzurro e naturalmente i giocatori che sono andati in campo nelle partite contro Albania, Spagna, Croazia e Svizzera.

Escludendo Gigio Donnarumma, salvatore di una barca che sarebbe potuta affondare molto prima, i voti e le pagelle per la squadra azzurra sono giustamente bassi, con l'Equipe - nota per le stroncature nette - in prima fila nel giudicare il resto del team di Spalletti.