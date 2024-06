Euro 2024: quante squadre si qualificano agli ottavi dai gironi

I gironi di Euro 2024 sono stati ufficialmente sorteggiati: quante squadre che vi prendono parte si qualificano alla fase ad eliminazione diretta?

Spagna, Croazia e Albania.

L'Italia è stato inserita in un Gruppo B che, così come era pronosticabile, non è propriamente semplice.

La Nazionale, a causa dei risultati ottenuti nel suo cammino di qualificazione era stata infatti inserita in quarta fascia, cosa che lasciava temere il rischio di un inizio di torneo complicato.

Gli azzurri sono stati sorteggiati con due tra le rappresentative definite alla vigilia del sorteggio ‘da evitare’, ovvero Spagna (prima fascia) e Croazia (terza), mentre ha evitato le più ostiche della seconda (Danimarca su tutte).

Ad attenderla c’è dunque un cammino non in discesa, ma nemmeno impossibile.

Ma quante squadre si qualificano agli ottavi di finale di Euro 2024?