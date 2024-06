Euro 2024, omaggio a Beckenbauer durante la cerimonia d’apertura prima di Germania-Scozia

L'omaggio della UEFA durante la cerimonia d'apertura: il tedesco fu il capitano della Germania campione d'Europa nel 1972 e del mondo nel 1974.

Manca sempre meno all’inizio di Euro 2024. Venerdì sera si alzerà il sipario sulla competizione che si disputerà interamente in Germania con la sfida tra i padroni di casa e la Scozia.

L’occasione perfetta per omaggiare Franz Beckenbauer, leggenda della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, scomparso lo scorso 7 gennaio all’età di 78 anni.

La UEFA ha annunciato che in occasione della cerimonia di inaugurazione del torneo verrà ricordato quello che è stato una figura influente per il calcio tedesco, e non solo, nel ventesimo secolo.