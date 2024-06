Euro 2024, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: contano gli scontri diretti o la differenza reti? Il regolamento degli Europei

L'ipotesi che due o più squadre chiudano la fase a gironi con gli stessi punti è concreta: come funziona in questo caso.

Tre partite a testa, la speranza per tutte di chiudere al più presto la questione qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. Missione più facile per le nazionali favorite, meno per quelle outsider che cercano un posto al sole.

In ogni caso, l'equilibrio la sta facendo da padrone nella fase a gironi degli Europei. Tante squadre non sono ancora certe di ottenere il pass per la fase a eliminazione diretta della competizione, che come spesso accade in questi casi si potrà decidere anche all'ultima giornata.

Così come in campionato e nelle coppe europee, uno scenario in particolare si può palesare all'orizzonte: l'arrivo di due squadre, o addirittura di più, a pari punti.

Cosa succede in questo caso? Chi passa agli ottavi di finale e chi viene eliminato? Contano gli scontri diretti o la differenza reti? Tutte le informazioni.