Euro 2024, chi gioca oggi 30 giugno: spazio a Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia

Le partite valide per Euro 2024 in programma oggi: l’Inghilterra sfida la Slovacchia, ostacolo Georgia per la Spagna.

Dopo l’eliminazione dell’Italia e della Danimarca, con conseguente passaggio del turno di Svizzera e Germania, gli ottavi di finale di Euro 2024 si preparano a regalare nuovi importanti verdetti. Il programma della massima competizione continentale prevede infatti oggi, domenica 30 giugno, altre due partite che metteranno in palio dei pass per i quarti di finale. Appuntamento alle ore 18,00 per la prima sfida, ovvero quella che a Gelsenkirchen vedrà opposte l’Inghilterra e la Slovacchia. Si tratta ovviamente di un match tra una delle grandi favorite per la vittoria finale di Euro 2024 (anche se i Tre Leoni non hanno impressionato nella fase a gironi) ed una squadra, come quella slovacca appunto, che è riuscita a guadagnarsi un posto tra le migliori tre della fase a gironi, uscendo indenne dal gruppo più equilibrato in assoluto: quello E. Alle ore 21,00 si giocherà poi la seconda partita in programma e, anche in questo caso, vedremo all’opera una delle grandi favorite del torneo: la Spagna. Dopo aver dominato il Gruppo B (lo stesso dell’Italia), la Roja negli ottavi di finale dovrà vedersela con una delle grandi rivelazioni del torneo: la Georgia. I risultati delle gare di oggi determineranno anche i primi due quarti di finale di Euro 2024: la vincente di Inghilterra-Slovacchia affronterà infatti la Svizzera nel prossimo turno, mentre quella di Spagna-Georgia è attesa dai padroni di casa della Germania. Di seguito, le informazioni su dove vedere Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia in diretta tv e streaming e le formazioni delle partite di oggi. L'articolo prosegue qui sotto