Euro 2024, chi gioca oggi 22 giugno: spazio a Georgia-Repubblica Ceca, Turchia-Portogallo e Belgio-Romania

Le partite valide per Euro 2024 in programma oggi: Kvara sfida i cechi, Belgio al bivio con la Romania, ma il piatto forte è Turchia-Portogallo.

Euro 2024 prosegue, col menù della terza giornata della fase a gironi che anche sabato 22 giugno vedrà in campo diverse Nazionali. Sei per l'esattezza, con tre partite in programma.

Si comincia alle ore 15, quando la Georgia di Kvaratskhelia avrà l'obbligo di far risultato nel match del Gruppo F contro la Repubblica Ceca. Un destino che accomuna anche Schick e compagni, sconfitti al debutto dal Portogallo in rimonta. Per i georgiani, invece, ko contro la Turchia.

Turchia e Portogallo che si affronteranno subito dopo Georgia-Repubblica Ceca, con fischio d'inizio alle ore 18: entrambe vittoriose nel primo turno, le squadre di Montella e Martinez hanno l'opportunità di staccare il 'pass' per gli ottavi con 90' d'anticipo.

Infine il Belgio (Gruppo E), che alle 21 si gioca il tutto per tutto contro la rivelazione Romania: Lukaku e soci non possono fallire e sono chiamati a cogliere i 3 punti, onde evitare un'eliminazione che avrebbe del clamoroso.

Di seguito, le info su dove vedere Georgia-Repubblica Ceca, Turchia-Portogallo e Belgio-Romania in diretta tv e streaming e le formazioni delle partite di oggi.