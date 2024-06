Euro 2024, nessun allenatore italiano è ancora qualificato agli ottavi: la situazione dopo la seconda giornata

Spalletti, Montella, Rossi, Tedesco e Calzona a caccia degli ottavi degli Europei nell'ultimo match del girone del torneo.

Dopo la sconfitta a sorpresa nel primo match, il Belgio di Domenico Tedesco si è rilanciato nel gruppo E, con la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale con la terza e ultima gara del girone. Come il resto dei connazionali presenti agli Europei, anche il ct italiano ch guida Lukaku e compagni non ha ancora staccato il pass per il turno successivo.

Come noto, sono ben cinque gli allenatori italiani presenti a Euro 2024, in particolare Montella, Calzona, il già citato Tedesco, Rossi e naturalmente Luciano Spalletti.

Situazione diversa da caso a caso, con chance minime per alcuni di loro e ottime possibilità di avanzare nel torneo tedesco per altri.