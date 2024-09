L'esultanza polemica di Vlahovic: cos'ha fatto dopo aver segnato lo 0-2 in Genoa-Juventus

Genoa vs Juventus

L'attaccante serbo ha firmato una doppietta nel secondo tempo della gara del Ferraris: dopo il secondo goal, messaggio ai critici.

O zero o cento: con Dusan Vlahovic raramente esistono vie di mezzo. O non segna per lunghi periodi, o inizia a buttarla dentro senza fermarsi più.

La riprova? Nell'anticipo di campionato tra il Genoa e la sua Juventus. Gara bloccata nel primo tempo e stappata nella prima parte della ripresa proprio da Vlahovic, a segno prima su calcio di rigore e poi su azione.

Il tutto condito da un'esultanza polemica rivolta ai critici, non pochi in queste settimane di magra realizzativa.