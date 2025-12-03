Pubblicità
Estupinan Milan Serie AGetty Images
Nino Caracciolo

Estupinan prova a riprendersi il Milan: nuova chance da titolare a sinistra in Coppa Italia

Contro la Lazio in Coppa Italia Allegri concederà una nuova chance dal primo minuto a Estupinan, una delle delusioni del mercato estivo del Milan.

Al Milan è arrivato la scorsa estate, con il pesante compito di raccogliere l’eredità di Theo Hernandez. Ma nei suoi primi mesi in rossonero Pervis Estupinan ha faticato più del previsto, fino a perdere la maglia da titolare.

Nelle ultime uscite, infatti, Max Allegri gli ha preferito Bartesaghi, segnale di un cambio di gerarchie a sinistra abbastanza chiaro.

Domani sera in Coppa Italia contro la Lazio, l’esterno ecuadoriano avrà una nuova chance dal primo minuto: un’occasione da non fallire per provare a riprendersi un ruolo da protagonista e riconquistarsi il posto.

  • OCCASIONE DA NON FALLIRE

    Contro la Lazio in Coppa Italia Estupinan giocherà dal primo minuto a sinistra: il laterale ecuadoriano dovrà dimostrare che i passaggi a vuoto dell’ultimo periodo sono solo un lontano ricordo. L’ex Brighton avrà così una chance per provare a riprendersi la fascia e un ruolo da protagonista.

  • INIZIO COMPLICATO

    Estupinan ha giocato da titolare nelle prime cinque giornate di campionato, senza però mai del tutto convincere. L’espulsione rimediata contro il Napoli al momento rappresenta la svolta negativa della sua stagione. Il punto più basso della sua avventura in rossonero lo ha toccato però al Tardini, quando con due leggerezze ha favorito la rimonta del Parma. Da quel momento Estupinan non ha più visto il campo.

  • DIETRO NELLE GERARCHIE

    Nelle ultime due partite contro Inter e Lazio Estupinan è rimasto in panchina: in precedenza, a causa di un problema alla caviglia rimediato in nazionale, ha saltato le sfide contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, oltre alla gara contro la Roma (in panchina perché non al meglio) e a quella contro la Juventus perché squalificato. Allegri sembra aver capovolto le gerarchie: a sinistra il titolare adesso è Bartesaghi.

  • INVESTIMENTO IMPORTANTE

    Estupinan non è stata la primissima scelta sulla sinistra, ma dopo diversi sondaggi anche con altri profili il Milan si è convinto a puntare su di lui. E per vestirlo di rossonero ha effettuato un investimento importante, versando nelle casse del Brighton 17 milioni di euro più due di bonus. Un investimento che al momento non ha però dato i frutti sperati.

