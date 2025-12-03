Estupinan prova a riprendersi il Milan: nuova chance da titolare a sinistra in Coppa Italia

Al Milan è arrivato la scorsa estate, con il pesante compito di raccogliere l’eredità di Theo Hernandez. Ma nei suoi primi mesi in rossonero Pervis Estupinan ha faticato più del previsto, fino a perdere la maglia da titolare.
Nelle ultime uscite, infatti, Max Allegri gli ha preferito Bartesaghi, segnale di un cambio di gerarchie a sinistra abbastanza chiaro.
Domani sera in Coppa Italia contro la Lazio, l’esterno ecuadoriano avrà una nuova chance dal primo minuto: un’occasione da non fallire per provare a riprendersi un ruolo da protagonista e riconquistarsi il posto.