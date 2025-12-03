Estupinan prova a riprendersi il Milan: nuova chance da titolare a sinistra in Coppa Italia

Nelle ultime due partite contro Inter e Lazio Estupinan è rimasto in panchina: in precedenza, a causa di un problema alla caviglia rimediato in nazionale, ha saltato le sfide contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, oltre alla gara contro la Roma (in panchina perché non al meglio) e a quella contro la Juventus perché squalificato. Allegri sembra aver capovolto le gerarchie: a sinistra il titolare adesso è Bartesaghi.