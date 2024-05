Estanis Pedrola e un infortunio senza fine: fuori per quasi 6 mesi, si è fermato di nuovo

Il gioiello spagnolo della Sampdoria è stato costretto al cambio contro la Reggiana: era tornato da poco in campo. Pirlo: "Momento triste".

Anche qualificarsi matematicamente ai playoff, a volte, può avere una sorta di sapore agrodolce. Chiedere per informazioni alla Sampdoria. Ma chiedere per informazioni soprattutto a Estanis Pedrola, un gioiello di luce e sfortuna.

Domenica pomeriggio, la squadra di Andrea Pirlo si è assicurata un posto agli spareggi grazie all'1-0 sulla Reggiana: decisivo Salvatore Esposito dopo un quarto d'ora circa. Il +5 sul Sudtirol nono, in questo senso, è una garanzia.

Ma non è stata festa totale. E non solo perché il ritorno in A passerà ora dai playoff, quanto per quel che è accaduto a Pedrola, di nuovo costretto a fermarsi nel contesto di una stagione individualmente complicatissima.